Reggio Calabria, l’appello del Sindaco di Locri: “sbarcati oltre cento migranti, servono urgenti viveri e coperte

20 Dicembre 2020 17:02

Tra le persone salvate presenti molte donne e bambini

Nuovo sbarco di migranti in Calabria nelle ultime ore. Un’imbarcazione contenente poco più di 100 migranti è giunta sulle coste di Locri, sulla costa jonica in provincia di Reggio Calabria. Tra le persone salvate presenti molte donne e bambini. Per questo il Sindaco Giovanni Calabrese ha lanciato un messaggio sui social: “Appello ai cittadini Locresi. Sono sbarcati più di cento migranti. Non siamo attrezzati per questo tipo di eventi. Ci stiamo dirigendo al palazzetto dello sport di Contrada Basilea e servono con urgenza viveri, vestiti e coperte”.