Reggio Calabria: Anghelone (Cambiamo) ha presentato la parte femminile di quella che sarà la squadra che parteciperà attivamente alla vita politica della città dello Stretto

Reggio Calabria: Saverio Anghelone (Cambiamo) ha presentato, nel corso di una diretta Facebook, la parte femminile di quella che sarà la squadra che parteciperà attivamente e positivamente alla vita politica della città dello Stretto

Il nuovo partito del centro destra “Cambiamo!”, fortemente voluto dal Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, continua il suo percorso sul territorio dopo la partecipazione alle elezioni comunali di Reggio Calabria al fianco del candidato del centro destra. Il Coordinatore provinciale Dott. Saverio Anghelone ha presentato, nel corso di una diretta Facebook, la parte femminile di quella che sarà la squadra che parteciperà attivamente e positivamente alla vita politica della città dello Stretto. Spazio, quindi, alle “quote rose” che promettono di non perdere tempo e di discutere, ascoltare e proporre nuovi scenari per le loro specifiche competenze. Ad esempio Legalità, Turismo, Agricoltura, Territorio ed Enogastronomia sono temi delicati che verranno da oggi sviluppati con l’obiettivo di proporre soluzioni per il prossimo futuro. Occorre, infatti, prendere atto degli errori passati, giusto il tempo per prendere coscienza di dove si è sbagliato, e andare velocemente avanti senza indugiare a trovare motivazioni. Cambiamo! come si legge dal simbolo, intende intraprendere un percorso nuovo per ripensare la politica, in primis ridefinire il suo linguaggio, promuovendo un suo uso consapevole ed appropriato. In antitesi a quell’ars oratoria, propria dei politici e del potere, che mira a conquistare il popolo, a creare grandi aspettative, ma lascia sempre i cittadini soli ed indifesi al loro destino. Cambiamo! Invece, vuole ascoltare i cittadini, conoscere da loro i problemi, discuterne e trovarne le soluzioni. Ecco che la presentazione è avvenuta sul web, dove tutti hanno potuto porre domande ed interrogativi politici ma anche strettamente collegati alla realtà locale e ricevere anche risposte immediate a cui seguiranno azioni concrete. Il partito, infatti, unisce liberi cittadini che si ispirano ai valori della tradizione liberal democratica, conservatrice dei princìpi fondamentali della civiltà occidentale e riformatrice delle politiche. Si richiama a quella cultura politica che ha sempre saputo coniugare la difesa dell’identità culturale, la risposta alla

richiesta di sicurezza e protezione sociale e la modernizzazione dei processi di sviluppo. Una nuova parte, quindi, del centro destra reggino e calabrese che promette di essere vicino ai cittadini e che ha trovato il consenso in donne che con la loro sensibilità e tenacia non faranno rimpiangere le scelte del Coordinatore. Faranno parte della squadra di Cambiamo! con responsabilità diverse:

Annamaria Curia

Responsabile Dipartimento Legalità e cittadinanza responsabile Impegnata in politica da diversi anni, con incarichi come consulente tecnico in materia di emendamenti da presentare al Consiglio Regionale. Impegnata nel sociale e nell’associazionismo ( Associazioni no profit Fidapa, Adisco, Aipar) dove ha ricoperto il ruolo di cerimonia, consigliera nazionale segretaria e addetta alla comunicazione stampa. Ha accolto con entusiasmo l’invito da parte del coordinatore provinciale di far parte della sua squadra accettando l’incarico di responsabile del Dipartimento Legalità e Cittadinanza Responsabile ritenendo il neo movimento politico “Cambiamo con Toti” possedere i contenuti politici e di sviluppo validi per la comunità e la società civile.

Marcella Giustra

Responsabile Ufficio Stampa

Filomena Longo

Responsabile Dipartimento Turismo e Territorio

Interprete e traduttore, esperta in turismo. Iscritta all’Albo dei Direttori d’Albergo della Provincia di Reggio Calabria e all’Albo degli Interpreti ed Accompagnatori Turistici della Regione Calabria. Ha lavorato per diversi anni nel settore turistico in qualità di Agente di Viaggio, Tour Operator e Organizzatore Congressuale. Docente nei corsi regionali come esperto esterno per i moduli di Tecnica turistica ed amministrativa, Geografia economica e turistica, Agenzia di viaggi, Inglese e Francese. Vicepresidente dell’Associazione culturale Cletarte.

Elisabetta “Liz” Papalia

Responsabile Dipartimento Reggio Calabria Centro

Docente nella scuola secondaria di primo grado. Diplomata in pianoforte al Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria presso il quale ha conseguito anche il II Livello in Discipline Musicali, indirizzo interpretativo–compositivo. Sensibile ai problemi sociali ed attiva sul territorio.

Daniela Pellicone

Responsabile Dipartimento Agricoltura ed Enogastronomia Laureata in lettere con una tesi sulla cucina dell’antica Roma, sommelier,

appassionata di storia dell’alimentazione, ha lavorato presso l’assessorato alla Cultura del comune di Reggio Calabria ed ha scritto di enogastronomia del suo territorio. Si occupa di agricoltura, salvaguardia della biodiversità e di recupero e valorizzazione di specie autoctone calabresi. Innamorata della Calabria Ulteriore, dei suoi borghi, dei suoi boschi, dei suoi sapori, si impegna a fare scoprire le sue meraviglie ai turisti e agli stessi calabresi.