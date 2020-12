Reggio Calabria: 4 soggetti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza, sanzioni e ritiro di patente

16 Dicembre 2020 12:08

Reggio Calabria, ieri controllo straordinario della circolazione veicolare da parte della Polizia locale

La polizia locale di Reggio Calabria nella giornata di ieri ha posto in essere un servizio di controllo straordinario della circolazione. Sette i veicoli impiegati, tra cui un ufficio mobile, numerosi i precursori etilometrici, monouso, drug-test ed etilometro. Le attività hanno interessato tutta la città. I veicoli controllati sono stati 145, circa 200 le persone complessivamente identificate. In totale sono state comminate 37 sanzioni amministrative per varie infrazioni al codice della strada anche a carico di conducenti di velocipedi. Quattro i soggetti che sono stati sorpresi in stato di ebbrezza alcolica tra i quali due neopatentati. Per loro sono scattate sanzioni amministrative e penali ove previste e ritiro della patente di guida. Due i veicoli sequestrati perché circolanti senza copertura assicurativa e tre i soggetti verbalizzati per alterazione delle caratteristiche costruttive dei rispettivi veicoli. Il servizio, protrattosi per tutto il pomeriggio e la tarda serata di ieri, è stato diretto dal Comandante.