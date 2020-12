Reggio Calabria, 37enne beccato in città con ingenti quantità di droga e 1.880 euro in contanti: arrestato per spaccio [DETTAGLI]

15 Dicembre 2020 09:44

Reggio Calabria, un arresto per spaccio in città

I finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, nel corso di servizio finalizzato alla repressione dei traffici illeciti, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.

L’operazione repressiva in argomento si inserisce nell’ambito di un più ampio piano di controllo economico del territorio eseguito dalla Compagnia Pronto Impiego di Reggio Calabriamediante penetranti e pianificate attività di vigilanza delle aree e degli snodi stradali, ferroviari e marittimi maggiormente a rischio nonché delle aree urbane e periferiche a maggiore densità criminale.

In particolare, nel corso di un pattugliamento lungo le vie cittadine, è stato controllato un incensurato reggino (F.G., cl. ’83), trovato, all’esito di una perquisizione personale, in possesso di 180 grammi di marijuana e 1.880 euro in contanti, somma verosimile provento dell’attività di traffico e spaccio di droga.

L’arresto della polizia giudiziaria è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria di Reggio Calabria e sono in corso approfondimenti investigativi per individuare fornitori e clienti del giovane pusher.

L’attività di servizio testimonia il costante presidioesercitato dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria sul territorio a salvaguardia delle leggied a contrasto dei fenomeni connotati da forte pericolosità sociale.