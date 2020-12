Reggio Calabria, il Covid non ferma la rassegna del dolce artigianale: info per seguire online la diretta

19 Dicembre 2020 12:43

XIXª rassegna del dolce artigianale in provincia di Reggio Calabria. Un buonissimo Natale con la specialità locale

Siamo alla XIXª rassegna del dolce artigianale della provincia di Reggio Calabria. Ecco di seguito la nota ufficiale:

“Tutto nasce da una intuizione del rag. Giuseppe Pucci e dell’avv. Demetrio Battaglia dirigenti Confartigianato che promossero la costituzione dell’associazione dei pasticcieri artigiani e lanciarono la prima edizione della rassegna. In quel momento la produzione artigiana rischiava di essere schiacciata dalla concorrenza spietata dell’industria. Si trattava di rilanciare la qualità o di soccombere fu scelta la prima strada. Qualità, tradizione e innovazione hanno consentito alla pasticceria reggina di occupare un posto di primo piano nel settore. Oggi una nuova crisi minaccia di distruggere tutto. Una crisi che certamente i governanti non stanno affrontando con la necessaria lucidità e capacità . Tutti i problemi vengono scaricati in maniera confusa sulle spalle delle imprese e le pasticcerie artigiane sono quelli che pagano il maggiore costo. Malgrado questo anche nel 2020 la rassegna ci sarà. Si terra domenica 20 alle ore 15,30 e potrà essere seguita attraverso i canali social di Confartigianato e APAR, oltre che sulla piattaforma Zoom. Vogliamo dare un segnale di speranza alla nostra provincia. Noi lotteremmo con le unghie e con i denti per continuare a lavorare per promuovere le nostre attività e valorizzare il nostro territorio. Rivolgiamo un invito a tutti i cittadini. Comprate, consumate e regalati prodotti artigiani locali e tanti auguri di un buonissimo natale con il dolce artigianale”.

Presidente Confartigianato – Salvatore Ascioti

Presidente APAR – Angelo Musolino