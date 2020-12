Reggio Calabria: preoccupazione in città per un 17enne scomparso da ieri [NOME, FOTO, DETTAGLI]

1 Dicembre 2020 14:28

Reggio Calabria: il giovane è scomparso da ieri da Concessa, zona nord della città

Un giovane 17enne è scomparso da ieri da Reggio Calabria. Il ragazzo si chiama Ionel Vasile Malacea, è nato in Romania l’1 settembre 2003 è alto 1,7, magro, capelli corti, occhi azzurri e al momento dell’allontanamento indossava un giubbotto rosso e nero, una tuta grigia e bianca e scarpe Adidas.

Malacea Ionel Vasile si è allontanato dalla propria abitazione di via Consortile a Concessa, zona nord della città, dalle ore 13 di ieri. Non ha il telefono, non è fidanzato e il padre è deceduto.

A dare la segnalazione è stata la madre del ragazzo presso la stazione dei Carabinieri di Catona. Le ricerche si estendono anche nelle zone limitrofe di Catona e Villa San Giovanni. Chiunque avvistasse la sua presenza, avendo trascorso la notte fuori casa, è pregato di segnarlo ai Carabinieri. La famiglia chiede aiuto alla cittadinanza per ritrovare il ragazzo.