31 Dicembre 2020 16:02

Lo sport a Reggio Calabria si unisce per il sociale. Le quattro massime espressioni nei rispettivi sport della città, ovvero Reggina, Pallacanestro Viola, Volley Reghion e Bic Reggio Calabria, hanno deciso di regalare un sorriso ai ragazzi dell’associazione Agi Duemila attraverso un VIDEO speciale e commovente di auguri per un 2021 che possa tornare a restituire quelle cose semplici che per gran parte di quest’anno sono mancate. Immagini prodotte da Photo-4U con la partecipazione di Visual Show.