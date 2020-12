Reggina-Venezia, situazione indisponibili: Denis e Situm sempre out, qualche speranza per Menez

13 Dicembre 2020 14:51

Si attende la lista ufficiale dei convocati per capire la situazione indisponibili in casa Reggina in vista del match di domani contro il Venezia: qualche speranza per Menez, sempre out Denis e Situm

La situazione indisponibili è una delle principali emergenze di questo avvio di campionato in casa Reggina. Tra positivi al Covid e, soprattutto, tantissimi acciacchi muscolari, sin da inizio stagione mister Toscano è stato costretto a fare a meno – a turno – di tanti elementi. Per Verona, gli assenti erano 7, inclusi quelli dell’ultim’ora come Denis e Situm, vittime entrambi di uno stiramento al polpaccio. La loro situazione, in vista del match di domani contro il Venezia (clicca QUI per seguire la diretta della partita), non dovrebbe cambiare. I due rimangono out e restano da valutare in vista della prossima sfida. Qualche speranza, invece, per Jeremy Menez, fermo da qualche settimana e allenatosi a parte in questi ultimi giorni. Lo staff valuterà fino all’ultimo la sua condizione, ma non è da escludere la convocazione. Ovviamente, qualora dovesse essere così, è improbabile un suo utilizzo fin dal primo minuto. Andrebbe in panca, pronto eventualmente ad entrare a gara in corso. Niente da fare, invece, per gli altri lungodegenti. Si resta in attesa dell’elenco ufficiale dei convocati, la cui speranza è che venga diramato in serata.

Chi non andrà invece in panchina è il match analyst Carmine Alessandria, espulso dall’arbitro Ayroldi nel match del Bentegodi e squalificato per un turno “per avere, al 26° del secondo tempo, a giuoco fermo, indirizzato espressioni insultanti ai componenti della panchina della squadra avversaria”. Entra invece in diffida Nicolo Bellomo, ammonito a Verona. Alla prossima ammonizione, scatterà la squalifica.