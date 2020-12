Reggina-Venezia, la probabile formazione amaranto: almeno un dubbio per reparto per mister Toscano

13 Dicembre 2020 20:23

Le possibili scelte di mister Toscano per Reggina-Venezia di domani, match delicato dopo i recenti risultati negativi: almeno un dubbio per reparto

Una gara tutta da decifrare. E’ quella di domani tra Reggina e Venezia (clicca QUI per seguire la diretta del match). Non per i lagunari ovviamente, che nonostante la sconfitta interna contro il Monza hanno vissuto un ottimo avvio, trascinati da bomber Forte, ma per gli amaranto. Una gara da decifrare perché arriva in un momento abbastanza critico, dopo la quinta sconfitta nelle ultime sei partite, il silenzio della società e la traballante posizione di Toscano. Ed è anche per questo motivo che pure l’undici da mandare in campo diventa da decifrare, con il solo recupero (seppur parziale) di Menez e Peli (tuttavia mai schierato) e l’assenza prolungata di Situm e Denis, da unire ai soliti tre Rossi, Faty e Charpentier.

L’impegno di venerdì, e il generale tour de force di dicembre, impone qualche rotazione, ma le numerose assenze si contraddicono con quest’ultimo punto. Motivo per cui, a parte i soliti dubbi, la formazione che scenderà in campo domani non dovrebbe discostarsi molto da quella del Bentegodi. Di seguito la situazione reparto per reparto.

PORTIERE E DIFESA – Con Plizzari in porta il dubbio è quello delle ultime settimane, con uno tra Loiacono e Stavropoulos ad affiancare Cionek e Delprato (quest’ultimo verrebbe utilizzato nel centrodestra o nel centrosinistra a seconda del compagno che scenderà in campo). Scalpita come sempre Gasparetto.

CENTROCAMPO – Anche qui il principale dubbio è quello solito tra Bianchi e Folorunsho, con il secondo che questa volta potrebbe partire dall’inizio. A Verona i due si sono “divisi” un tempo a testa. Sulla destra conferma per Rolando, mentre sulla sinistra Liotti potrebbe scalzare nuovamente Di Chiara, tra i peggiori al Bentegodi specialmente in fase difensiva (dal suo lato, in cui è apparso abbastanza in ritardo, sono arrivati i primi due gol). Verso la conferma De Rose e Crisetig.

ATTACCO – Pure nel reparto avanzato la maggiore incertezza è legata al compagno di Bellomo: Lafferty o Rivas? Evidente come, a seconda dell’utilizzo del primo o del secondo, cambi anche il modo di attaccare. A Verona l’ingresso del nordirlandese aveva cambiato volto alla fase offensiva. Anche alla vigilia di questa gara, come fu per quella di Chievo-Reggina, è presumibile che Toscano si porti dietro questo dubbio fino alla fine. Al momento partirebbe leggermente favorito Rivas, ma non è da escludere l’eventuale esclusione di Bellomo con l’attacco Rivas-Lafferty visto nella ripresa venerdì. Menez dovrebbe partire dalla panchina, la sua condizione precaria impedisce un suo utilizzo dall’inizio.

Probabile Formazione Reggina (3-5-2): Plizzari; Delprato, Cionek, Stavropoulos; Rolando, Folorunsho, De Rose, Crisetig, Liotti; Bellomo, Rivas.