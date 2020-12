Reggina-Venezia 1-2 LIVE: i lagunari ribaltano il risultato

14 Dicembre 2020 22:40

Serie B, diretta Reggina-Venezia: il match dello stadio Granillo è valido per la 12ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, cronaca testuale e live con aggiornamenti in tempo reale

Si aprono di lunedì sera i cancelli dello stadio Granillo, per la 12ª giornata del campionato di Serie B si disputa Reggina-Venezia. Una sfida molto interessante perché entrambe le squadre hanno necessità di portare a casa i tre punti. I calabresi arrivano dalla pesante sconfitta di Verona contro il Chievo, che ha messo in bilico la posizione del tecnico Toscano, adesso chiamato a ricompattare il gruppo dal punto di vista mentale. Molto più tranquilla, invece, la posizione in classifica dei veneti, una delle realtà più belle di questo inizio stagione. Il mister Zanetti è giovane, ma ha le idee chiare e ha dato già alla sua compagine una chiara impostazione di gioco. C’è da riscattare anche in questo caso la sconfitta col Monza dello scorso weekend, ma a Reggio non sarà semplice. Non resta che seguire insieme l’incontro di Serie B Reggina-Venezia su StrettoWeb con la diretta testuale della partita, cronaca live e aggiornamenti in tempo reale.

82′ VENEZIA IN VANTAGGIO, IL RIBALTONE E’ SERVITO. Bocalon firma la rete dell’1-2. Notte fonda per la squadra di mister Toscano.

80′ Stavolta è Vacca a spendere il fallo tattico, netto intervento falloso ai danni di Folorunsho.

79′ Gasparetto e Folorunsho richiamano in panchina Cionek e Rivas, entrambe le squadre hanno terminato i cambi adesso.

76′ PAREGGIO DEL VENEZIA! GRAN GOL DI ARAMU, ENTRATO NELLA RIPRESA. E’ 1-1 ALLO STADIO GRANILLO. Plizzari fa di tutto per evitare la rete, ma al secondo tentativo del calciatore veneto non può nulla. La Reggina sembra come un pugile alle corde, non riesce più a costruire gioco.

75′ Ultima sostituzione per Zanetti: esce Capello ed entra Bocalon.

74′ Forze fresche in casa Reggina: è il turno di Loiacono e Vasic, fuori Rolando e Lafferty,

72′ Duro intervento di Liotti, giallo per lui.

67′ Ottimo cross dalla fascia destra per il Venezia, chiude in angolo la difesa dei calabresi.

65′ Svoboda entra, esce Cremonesi che ha accusato un problema muscolare.

59′ Fallo tattico di Cremonesi su Bellomo, altro cartellino giallo sventolato dall’arbitro.

58′ Ancora un avvicendamento per i lagunari: Fiordilino prende il posto di Cernigoj.

56′ Rolando si becca l’ammonizione. Fallo per il Venezia, sarà come un corner corto.

46′ Inizia la ripresa!

Doppia sostituzione prima dell’inizio del secondo tempo per il tecnico Zanetti: Di Mariano e Aramu danno il cambio a Maleh e Jonhsen.

Le squadre sono ancora negli spogliatoi. Ancora qualche minuto prima dell’inizio della ripresa.

SECONDO TEMPO

45′ + 3′ Non accade nulla di pericoloso, si va al riposo sul risultato di 1-0 per la Reggina.

45′ L’arbitro Maresca assegna tre minuti di recupero.

41′ Ingenuo Di Chiara. Perde tempo a palla ferma per non far ripartire il Venezia e si fa sanzionare dall’arbitro.

36′ Costretto al cambio la Reggina: entra Bellomo al posto del francese.

35′ Resta a terra Menez, potrebbe non farcela a continuare…

30′ Partita che si gioca prettamente a centrocampo, nessuna delle due squadre in questo momento riesce ad imporsi.

22′ Mazzocchi calcia bene da fuori col sinistro, palla di poco a lato. Plizzari era comunque sulla traiettoria.

11′ GOOOOOOOOOOLLLL DELLA REGGINAAAAAAA!!!! HA SEGNATO LAFFERTY, E’ 1-0!! Il primo gol del nordirlandese con la maglia dei calabresi. Splendido il lancio di De Rose che trova il compagno in profondità, l’attaccante riesce a difendere bene palla e a battere il portiere con un mezzo pallonetto.

5′ Buon pressing degli amaranto, fermata la conclusione di Rolando.

1′ Via si parte! La Reggina al primo possesso.

PRIMO TEMPO

Diretta Reggina-Venezia: le formazioni ufficiali

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Reggina-Venezia, anticipo del dodicesimo turno del campionato Serie BKT. Come detto nel pomeriggio dalla nostra redazione, Jeremy Menez è pienamente recuperato e partirà dal primo minuto. Sorpresa anche in difesa con Liotti che agirà da centrale di sinistra, mentre sulla trequarti partirà inizialmente dalla panchina Bellomo. Di seguito le formazioni ufficiali:

Reggina (3-4-1-2): Plizzari; Delprato, Cionek, Liotti; Rolando, De Rose, Crisetig, Di Chiara; Rivas; Ménez, Lafferty. A disposizione: Farroni, Guarna, Gasparetto, Loiacono, Peli, Stavropoulos, Bianchi, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Bellomo, Vasic. Allenatore: Toscano.

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Cremonesi, Ceccaroni, Felicioli; Maleh, Vacca, Cernigoj; Capello, Forte, Johnsen. A disposizione: Pomini, Ferrarini, Molinaro, Aramu, Fiordilino, Rossi, Bjarkason, Di Mariano, St Clair, Bocalon, Karlsson, Svoboda. Allenatore: Zanetti.

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli (Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia e Giuseppe Maccadino di Pesaro). Quarto ufficiale: Matteo Marchetti di Ostia Lido.