Reggina-Venezia LIVE, le formazioni ufficiali: Menez dal 1′, Bellomo parte dalla panchina

14 Dicembre 2020 19:54

Serie B, diretta Reggina-Venezia: il match dello stadio Granillo è valido per la 12ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, cronaca testuale e live con aggiornamenti in tempo reale

Si aprono di lunedì sera i cancelli dello stadio Granillo, per la 12ª giornata del campionato di Serie B si disputa Reggina-Venezia. Una sfida molto interessante perché entrambe le squadre hanno necessità di portare a casa i tre punti. I calabresi arrivano dalla pesante sconfitta di Verona contro il Chievo, che ha messo in bilico la posizione del tecnico Toscano, adesso chiamato a ricompattare il gruppo dal punto di vista mentale. Molto più tranquilla, invece, la posizione in classifica dei veneti, una delle realtà più belle di questo inizio stagione. Il mister Zanetti è giovane, ma ha le idee chiare e ha dato già alla sua compagine una chiara impostazione di gioco. C’è da riscattare anche in questo caso la sconfitta col Monza dello scorso weekend, ma a Reggio non sarà semplice. Non resta che seguire insieme l’incontro di Serie B Reggina-Venezia su StrettoWeb con la diretta testuale della partita, cronaca live e aggiornamenti in tempo reale.

Diretta Reggina-Venezia: le formazioni ufficiali

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Reggina-Venezia, anticipo del dodicesimo turno del campionato Serie BKT. Come detto nel pomeriggio dalla nostra redazione, Jeremy Menez è pienamente recuperato e partirà dal primo minuto. Sorpresa anche in difesa con Liotti che agirà da centrale di sinistra, mentre sulla trequarti partirà inizialmente dalla panchina Bellomo. Di seguito le formazioni ufficiali:

Reggina (3-4-1-2): Plizzari; Delprato, Cionek, Liotti; Rolando, De Rose, Crisetig, Di Chiara; Rivas; Ménez, Lafferty. A disposizione: Farroni, Guarna, Gasparetto, Loiacono, Peli, Stavropoulos, Bianchi, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Bellomo, Vasic. Allenatore: Toscano.

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Cremonesi, Ceccaroni, Felicioli; Maleh, Vacca, Cernigoj; Capello, Forte, Johnsen. A disposizione: Pomini, Ferrarini, Molinaro, Aramu, Fiordilino, Rossi, Bjarkason, Di Mariano, St Clair, Bocalon, Karlsson, Svoboda. Allenatore: Zanetti.

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli (Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia e Giuseppe Maccadino di Pesaro). Quarto ufficiale: Matteo Marchetti di Ostia Lido.