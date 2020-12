Reggina-Venezia, i convocati amaranto: c’è Menez, confermate le indiscrezioni di StrettoWeb

13 Dicembre 2020 17:44

Reggina-Venezia, i convocati amaranto scelti da mister Toscano per la sfida del Granillo di domani contro i lagunari

Dentro o fuori. Non per la Reggina, perché è ancora presto, ma – probabilmente – per mister Toscano. Una posizione non bella, la sua, dopo la pesante sconfitta di Verona. Domani al Granillo arriva il Venezia, una delle rivelazioni di questo campionato e con uno degli attaccanti più forti – e non per niente si chiama Forte – della cadetteria. Non tende a placarsi l’emergenza indisponibili, con Denis e Situm ancora fuori, così come i soliti Rossi, Faty e Charpentier. Confermata, invece, l’indiscrezione di StrettoWeb su Menez: avevamo scritto qualche ora fa di una convocazione molto probabile del francese, comunque non al meglio e utilizzabile eventualmente solo a gara in corso, a differenza di Denis e Situm. Recupera anche il giovane Peli. Di seguito l’elenco completo scelto dal mister per il match di domani sera, fischio d’inizio ore 21 (clicca QUI per seguire la diretta della partita).

Portieri: Farroni, Guarna, Plizzari.

Difensori: Cioenk, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Rolando, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Rivas.

Attaccanti: Bellomo, Lafferty, Ménez, Vasic.

Indisponibili: Charpentier, Denis, Faty, Rossi Situm