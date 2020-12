15 Dicembre 2020 11:13

Arriva anche l’ufficialità della sede operativa della Reggina: gli uffici si spostano da Via Osanna al centro sportivo Sant’Agata

“Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano che la sede legale e operativa del club viene trasferita da via Osanna 5/9 al Centro Sportivo Sant’Agata via delle Industrie, 1 89135 Reggio Calabria”. Con questa brevissima nota sul sito ufficiale la Reggina comunica il trasferimento della sede operativa dal centro cittadino, in Via Osanna, al Sant’Agata. Una notizia che StrettoWeb aveva già dato qualche giorno fa con tanto di FOTOGALLERY annessa dei vecchi locali ormai dismessi.