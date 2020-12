La Reggina è tornata in città dopo la notte in trasferta: bocche cucite e sguardi cupi

12 Dicembre 2020 16:39

Ritorno a Reggio Calabria nel primo pomeriggio per la Reggina, dopo la debacle al Bentegodi contro il Chievo e il pernottamento sul posto nella notte: morale sotto i tacchi per il gruppo

La Reggina è da poco tornata in città. La squadra amaranto, dopo la pesante sconfitta di ieri a Verona in casa del Chievo, ha pernottato sempre in trasferta nella notte, facendo ritorno a Reggio Calabria nella giornata odierna. Volo diretto Milano Linate-Reggio, con l’arrivo all’aeroporto “Tito-Minniti” intorno alle 15:30. Sguardi cupi e bocche cucite per squadra e staff, con il club che ha scelto il silenzio dopo la gara di ieri. Come già scritto in altra pagina nella tarda serata di ieri, non dovrebbero avvenire scossoni in panchina – salvo colpi di scena – perlomeno fino a lunedì. Troppo poco il tempo a disposizione per poter prendere decisioni così importanti a due giorni dal prossimo match. Non sono mancati sicuramente confronti e valutazioni tra tecnico e dirigenza al termine del match e non mancheranno in questi due giorni a Reggio, dove è prevista la presenza del presidente Gallo. L’impressione è però che la posizione di Toscano cominci chiaramente a traballare, alla luce – più che del risultato – di un atteggiamento troppo remissivo, molle, impaurito e timido, già dopo i primissimi minuti di gara.