3 Dicembre 2020 10:32

Le parole del direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi sul momento attuale del club amaranto

Massimo Taibi è l’unico rappresentante della Reggina a parlare, al di là delle affermazioni di ieri di Gallo e Tempestilli relativamente al nuovo incarico dell’ex Roma. Il direttore sportivo, dopo aver espresso il suo pensiero alla Gazzetta del Sud, ha fatto lo stesso al portale okcalciomercato.it. L’attuale momento è certamente di difficoltà, ma l’ex portiere non demorde e, oltre a confermare il suo grande amore per Reggio, fa anche lo stesso per quanto riguarda il suo “pallino” nel breve-medio periodo.

“Sono legatissimo a Reggio, per me è come se fosse casa mia. Qui sono stato da giocatore ed ora da dirigente, per cui per me è una piazza importante, dove spero di restare per molto tempo. Poi è una società che mi piace molto, mi soddisfa e personalmente coltivo l’interesse di portare un domani, non so quando, spero presto, la Reggina dove merita, ossia in Serie A”, ha detto.

Sul presente: “Bisogna continuare a stare concentrati, lavorando come stanno facendo i ragazzi. Così si può svoltare. La Reggina deve pensare solo alla partita di sabato: fare progetti in questo momento, guardare avanti o dietro sarebbe sbagliato. Abbiamo il desiderio e la voglia di riprenderci, e per fare questo adesso bisogna pensare partita per partita. C’è assoluta fiducia in Toscano. In questo momento poi è prematuro, dopo nove partite, dire quale potrebbe essere l’obiettivo stagionale: adesso bisogna pensare solo gara dopo gara. La Reggina deve pensare a dimostrare e non fare calcoli di classifica”.

Tanti i giovani interessanti in Serie B che presto potrebbe spiccare il volo verso importanti palcoscenici. Taibi fa un “suo” nome: “Ci sono tanti giovani bravi che ho visto in giro per la Serie B. Se devo dirne uno su tutti dico il nostro Enrico Del Prato, che personalmente mi impressiona. Se giocherà in Serie A da qui a breve dipenderà soprattutto da lui, è un ragazzo attento e ha tutte le potenzialità per emergere. Io ovviamente faccio il tifo per lui”.