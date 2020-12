Reggina, lo stupore di Amoruso: “Non mi aspettavo queste difficoltà, non so cosa sia successo agli amaranto”

24 Dicembre 2020 12:25

L’ex bomber della Reggina Nicola Amoruso mostra stupore per le difficoltà incontrate dal club amaranto finora, lui che lo aveva sempre collocato tra le migliori della cadetteria

In diverse uscite di tante settimane fa, tra cui una ai nostri microfoni, Nicola Amoruso si era espresso bene circa l’organico costruito dalla Reggina in estate tanto da collocare la squadra dello Stretto tra le migliori della cadetteria. Previsione che si è dovuta però scontrare con la realtà, come dimostra il cammino degli ultimi due mesi, il cambio in panchina e il terz’ultimo posto.

E l’ex bomber amaranto si mostra quindi sorpreso: “Se mi aspettavo queste difficoltà per la Reggina? No, davvero – ha risposto Amoruso in un’intervista a Tuttomercatoweb – C’erano tutte le premesse per un campionato più che dignitoso. Non so cosa sia successo. Di fronte alle prime sconfitte la squadra è andata giù a picco. C’è bisogno di fiducia. Sarà importante il mercato“.