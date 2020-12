Reggina, Stavropoulos fermo un turno. Due squalificati per la Cremonese: le decisioni del giudice sportivo

28 Dicembre 2020 14:55

Squalificati Serie B, le decisioni del giudice sportivo: per la Reggina Stavropoulos fermo un turno, mentre in casa Cremonese gli assenti sono due

Sono arrivate puntuali le decisioni del giudice sportivo dopo la 15ª giornata di Serie B giocata ieri, anche perché alle porte c’è subito il turno infrasettimanale successivo, ultimo del 2020. La Reggina sfida la Cremonese in un delicato ed importante scontro diretto al Granillo: sono tre gli assenti totali tra le due squadre. Se agli amaranto mancherà Stavropoulos un turno, per via dell’espulsione comminata un minuto prima del vantaggio di Bellomo, Bisoli dovrà fare invece a meno di due suoi uomini, Terranova e Castagnetti. Ecco l’elenco ufficiale dei calciatori squalificati e le rispettive motivazioni.

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

STAVROPOULOS Dimitrios (Reggina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00

TERRANOVA Emanuele (Cremonese): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CASTAGNETTI Michele (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FOSSATI Marco Ezio (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).