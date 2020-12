Reggina: la Serie B omaggia il Tanque Denis per il suo primo gol stagionale [FOTO]

7 Dicembre 2020 16:54

Il bomber della Reggina ha siglato contro il Brescia il suo primo gol in carriera nel campionato di Serie B

Si è sbloccato, finalmente, German Denis. Il Tanque ha siglato su calcio di punizione contro il Brescia il suo primo gol stagionale, che equivale anche alla prima marcatura nella sua storia nel campionato di Serie B. Per l’argentino, che ha calcato nel suo passato il terreno di gioco dei più importanti stadi italiani e non solo, si tratta di un grande traguardo. Ad omaggiarlo anche la Lega sul proprio account social. “La prima volta non si scorda mai! Germán Denis e Augustus Kargbo, generazioni diverse ma stesso DNA da cannonieri, ieri per entrambi una rete importante, la prima in carriera in Serie BKT, utile a regalare i tre punti a Reggina 1914 e AC Reggiana 1919. Si saranno sbloccati con questi gol?”, si legge su Facebook. Che non sia questo davvero il gol della svolta per Denis e la Reggina, i tifosi amaranto ovviamente se lo augurano.