Reggina, Rolando “lontano ma vicino”: filma il gol di Denis ed esulta dalla tribuna [VIDEO]

5 Dicembre 2020 19:05

Reggina, grande festa in tribuna per Gabriele Rolando, che filma Denis ed esulta al suo secondo gol: il VIDEO dell’esterno destro

Non solo la festa a casa Menez, con i figli di Jeremy ed Emilie a scoppiare di gioia al gol di Denis, ma anche Rolando dalla tribuna. L’esterno destro, sulla via del recupero dopo l’infortunio che lo sta lasciando fuori dal campo per qualche settimana, è stato tenuto precauzionalmente fuori per poter riprendere appieno la forma fisica. Ha seguito così la gara della tribuna, filmando la punizione del suo compagno – e grande amico – German Denis ed esultando coi pochi intimi presenti sugli spalti. Di seguito il VIDEO.