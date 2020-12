Reggina, il report della seduta odierna: importanti aggiornamenti su Faty, Charpentier, Rossi e Denis

23 Dicembre 2020 17:04

Reggina, il resoconto dell’allenamento odierno al Sant’Agata dopo il rientro dalla trasferta di Vicenza: importanti aggiornamenti su Faty, Charpentier, Rossi e Denis

Importanti aggiornamenti direttamente dal sito ufficiale della Reggina in merito alle condizioni di alcuni infortunati di lungo corso. “Nel pomeriggio odierno – si legge – la squadra si è ritrovata presso il Centro Sportivo Sant’Agata per iniziare la preparazione in vista della gara di Reggio Emilia. Seduta di scarico per chi ha preso parte alla partita di ieri, lavoro aerobico per il resto del gruppo. I calciatori Gabriel Charpienter, Ricardo Faty e Marco Rossi stanno proseguendo il proprio percorso di riabilitazione, effettuando esercizi differenziati. Sotto costante monitoraggio le condizioni di German Denis. Per la giornata di domani è prevista una sessione di allenamento mattutina”.

Come confermato negli ultimi giorni dal DG Tempestilli prima e da mister Baroni poi, dunque, si va verso il recupero di qualche elemento rimasto fermo da troppo tempo. Faty e Charpentier sono tornati a Reggio, Denis dovrebbe essere recuperato per domenica.