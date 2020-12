Reggina, altra giornata di allenamento: le ultime sugli indisponibili

1 Dicembre 2020 18:12

Altro giorno di allenamento per la Reggina, le ultime novità relative agli indisponibili

Altra giornata di allenamento per la Reggina, chiusa in ritiro all’interno del centro sportivo per preparare il match interno di sabato pomeriggio contro il Brescia. Oggi doppia seduta, occhi puntati sugli indisponibili. Di seguito la nota ufficiale del club.

“Martedì di doppia seduta sul campo numero 1 del centro sportivo Sant’Agata. In mattinata il gruppo ha svolto esercizi di potenziamento muscolare in palestra ed esercizi aerobici. Nel pomeriggio la squadra ha effettuato riscaldamento sul campo e partitella a campo ridotto 11 vs 11. Nella giornata odierna si sono sottoposti ad esami strumentali i calciatori Jérémy Ménez e Marco Rossi. Per il primo procede il percorso di recupero, con la distrazione muscolare che è in fase di cicatrizzazione. Il difensore, invece, ha riportato una distrazione al semitendinoso alla giunzione miotendinea di una certa rilevanza. I tempi di recupero, per entrambi i calciatori, saranno valutati nei prossimi giorni”.