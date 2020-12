Reggina, il presidente del Vicenza è deluso del pareggio: “avremmo dovuto vincere…”

22 Dicembre 2020 22:27

Il Vicenza con una vittoria avrebbe fatto un bel balzo in classifica

Nonostante lo svantaggio e poi l’inferiorità numerica per buona parte del secondo tempo, il Vicenza è riuscito a strappare un pareggio contro la Reggina. Un clamoroso regalo di Plizzari ha spianato la strada del gol a Longo, che ha siglato la rete dell’1-1 finale. Non è però contento il presidente veneto Rosso Rosso, che del pari di questa sera vede il bicchiere mezzo vuoto: “Avrei voluto vincere e ad un certo momento potevamo anche ottenere i tre punti. Dobbiamo accontentarci, anche se non sono contento, i ragazzi stavano benissimo e con una vittoria saremmo andati a metà classifica. Dalla gare come quella di oggi si capisce che la Serie B è un campionato difficilissimo. Auguro buon Natale a tutti i tifosi biancorossi”.