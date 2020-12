Reggina, news dall’infermeria: ecco perché sono out Denis e Situm

11 Dicembre 2020 15:19

Denis e Situm sono fuori dalla lista dei convocati della Reggina per il match in casa del Chievo: il motivo dell’assenza

La notizia del giorno, in casa Reggina, è l’inaspettata assenza dalla lista dei convocati per la partita con il Chievo di Denis e Situm, che insieme a Peli vanno ad aggiungersi ai già annunciati Faty, Charpentier, Rossi e Menez. L’emergenza per gli amaranto continua, dunque, anche se Toscano può sorridere per i rientri di Rolando e Folorunsho e per quello prossimo del francese. Da capire invece cosa è accaduto ai due indisponibili dell’ultim’ora, che mercoledì si erano allenati coi compagni (anche se El Tanque non aveva preso parte alla partitella finale e contro il Brescia era uscito per un piccolo problema muscolare).

Per entrambi si tratterebbe di stiramento ai polpacci. Non si è a conoscenza della gravità o entità del problema, ma è prevedibile pensare che la lista dei convocati sia stata ritardata per conoscere a fondo la loro condizione ed eventuale disponibilità, soprattutto in vista della partita di lunedì e di venti giorni in generale abbastanza impegnativi. In attesa di aggiornamenti ufficiali dal club, come già detto in altra pagina, sembrerebbero essere Rolando e Lafferty i sostituti pronti a scendere in campo al Bentegodi, anche se in attacco prende sempre più quota l’ipotesi Rivas al fianco di Bellomo, per un attacco più leggero e con meno punti di riferimento. E’ uno dei dubbi, questo, che mister Toscano potrebbe trascinarsi fino alla comunicazione ufficiale delle formazioni.