Reggina, mister Toscano torna a parlare: tutti i temi che verranno affrontati in conferenza

3 Dicembre 2020 14:03

Si terrà domani la conferenza stampa della vigilia per il tecnico della Reggina Mimmo Toscano: i temi all’ordine del giorno

La Reggina è chiusa nel silenzio del Sant’Agata. Questa settimana, pur trascorsa all’interno delle “secrete” stanze del centro sportivo, ha portato in dote qualche dichiarazione pubblica, da parte di Taibi, e l’importante scelta di Antonino Tempestilli quale nuovo direttore generale plenipotenziario del club. Mister Toscano invece, a parte due battute sibilline post Monza, non ha parlato, facendo fede al silenzio stampa del club.

Lo farà domani, quando incontrerà i giornalisti nella conferenza stampa alla vigilia del match del Granillo contro il Brescia (clicca QUI per la diretta del match). Proprio tutti questi giorni di assenza, tra l’altro, aumentano la curiosità sulle domande da porre al mister in vista di questo momento: dalla situazione indisponibili, ad esempio, con gli aggiornamenti su Menez, all’umore con cui i calciatori hanno trascorso questi giorni, per finire alle possibili scelte di formazione, con i dubbi principali su centrocampo (ci sarà ancora De Rose?) e attacco.

“La Reggina comunica che domani, venerdì 4 dicembre 2020, alle ore 12 il tecnico Domenico Toscano risponderà alle domande degli organi di stampa per mezzo di una piattaforma telematica. Ai colleghi giornalisti sarà trasmesso un link per accedere in forma privata e interagire. La conferenza sarà possibile seguirla sui canali tematici del club”. E’ quanto si legge sul sito ufficiale del club.