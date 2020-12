Reggina, mister Napoli a cuore aperto: “Ricordo incancellabile che porterò sempre dentro” [FOTO]

16 Dicembre 2020 10:27

Reggina, l’emozionante messaggio del secondo di mister Toscano, Michele Napoli, sull’avventura vissuta in amaranto in questo anno e mezzo

Insieme a mister Toscano lascia la panchina della Reggina anche il suo fidato “secondo”, Michele Napoli, compagno di avventure dell’ormai ex tecnico amaranto e fedele spalla nei momenti buoni e meno buoni. Di lui si ricorda l’intuizione in Reggina-Catanzaro di poco più di un anno fa, svelata pubblicamente dallo stesso Toscano nel post partita, ma non solo.

Napoli, nel suo profilo ufficiale Instagram, ha voluto ringraziare tutti lasciando un messaggio a cuore aperto: “Grazie a tutti per le indimenticabili ed emozionanti emozioni vissute insieme e per il grande affetto dimostrato, rimarranno un ricordo incancellabile che porterò sempre dentro…”.