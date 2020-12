Reggina, Loiacono: “stiamo migliorando nell’atteggiamento. Ecco i consigli di Baroni”

30 Dicembre 2020 17:44

Le considerazioni in conferenza stampa del capitano Giuseppe Loiacono, tra i protagonisti di Reggina-Cremonese

E’ stato tra i migliori in campo, con il suo spirito da leader ha difeso ottimamente e protetto la squadra. Grande prova per Giuseppe Loiacono, lo abbiamo già scritto con le nostre pagelle, in netta ripresa dopo un inizio di stagione molto complicato. Al termine del match Reggina-Cremonese, il capitano amaranto ha analizzato in conferenza stampa la vittoria: “la squadra in queste ultime partita è sempre stata attenta e concentrata dal primo all’ultimo minuto. Gli episodi adesso girano dalla nostra parte, ma la fortuna è di chi la cerca. Siamo migliorati a livello di atteggiamento e stiamo mettendo tanta cattiveria per non prendere gol e piuttosto farlo. Nell’arco del match c’è sempre un momento in cui si soffre, siamo riusciti a stare corti e stringere i denti. La stanchezza si sentiva per le partite ravvicinate, c’è stato poco tempo per recuperare, serve tanta forza a livello mentale soprattutto che fisico. Difesa a 4? Spesso ci troviamo a difendere a tre perché Delprato stringe. Cambia qualcosa a livello di impostazione, ma in fase difensiva cambia poco. Mi trovo bene perché partecipo maggiormente all’azione. E’ un dato importante non subire gol, significa che la difesa è andata bene. Il consiglio del mister è quello di restare stretti con le linee”.