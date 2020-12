Reggina, Lillo Foti e i retroscena sull’esonero di Gustinetti e su Calciopoli: “Qualche responsabilità ce l’ho, ma Siena e Messina…”

18 Dicembre 2020 17:10

L’esonero di Gustinetti e la vicenda Calciopoli sono due dei momenti “storici” all’interno dell’avventura di Lillo Foti alla guida della Reggina: è lui stesso a ripercorrerli svelando anche qualche retroscena

Quasi 30 anni di storia con le difficoltà soprattutto all’inizio e nella fase conclusiva. La parte più bella, quella centrale – il “cuore” – ha racchiuso però i momenti più belli, gioiosi e significativi. E’ la lunga avventura dell’ex presidente della Reggina Lillo Foti alla guida del club amaranto. Dagli alti e bassi a cavallo degli anni ’90, con l’alternanza tra B e C e una A sfiorata, a quella massima serie poi veramente conquistata, con tutto il seguito ben noto.

Ci sono, ovviamente, alcuni frame – come in ogni storia che si rispetti – che hanno bisogno di essere raccontati e ricordati nel profondo. Non per forza momenti belli, ma anche periodi che sono serviti a crescere e a formarsi. Nell’era Foti due di questi sono il clamoroso esonero di Gustinetti e Calciopoli. L’ex massimo dirigente amaranto, nella rubrica ‘Sport Heroes‘ a cura di Giusva Branca, ha ripercorso questi due momenti svelando anche alcuni retroscena.

“Qualche responsabilità personale ce l’ho – rivela Foti in riferimento a Calciopoli – per i miei rapporti e per le relazioni. Reggina “controllata” da Moggi e Galliani? La Reggina all’epoca con la Juve e con il Milan aveva fatto solo due operazioni: Baiocco e Borriello. Sono gli unici due calciatori arrivati a Reggio da quelle realtà. Io avevo chiesto Borriello a Galliani, ma Ariedo Braida mi disse che aveva ormai dato la parola al Treviso e andò da loro. Poi Marco non fece bene né lì né a Empoli e Galliani mi disse che solo da noi si sarebbe potuto rilanciare”.

“Dico quello che penso – prosegue l’ex massimo dirigente chiamando in causa altri club di allora – In quel periodo una presenza importante c’era da parte dell’alta finanza, rappresentata da due realtà: il Siena, supportato in toto da Monte dei Paschi, e il Messina, che rientrava sotto un’ala di copertura da parte di Medibanca. Io avevo già intuito che qualcosa sarebbe potuto succedere a noi perché, sotto certi aspetti, quella più “povera” era la Reggina. Il cosiddetto vaso di coccio. Però non siamo stati mai vittime di nessuno”.

Poi quell’ingresso negli spogliatoi “determinante” nel retroscena raccontato da Lillo Foti in merito all’esonero di Gustinetti: “Perché quella scelta pazza? A me piaceva scendere nello spogliatoio, sia all’intervallo che alla fine, sempre in silenzio e a guardare gli altri senza alcun tipo di intervento. Al termine di Chievo-Reggina, quindi, avevo letto negli occhi dei calciatori come un segnale di resa. ‘Abbiamo perso 3-0 ma comunque abbiamo fatto un campionato straordinario a 6 giornate dal termine’. Era questo quello che avevo intuito e per questo avevo bisogno che scattasse qualche molla”.