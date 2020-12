Reggina, non se ne esce più: Menez si ferma ancora e finisce la sua partita

14 Dicembre 2020 21:48

Reggina, Menez si ferma per l’ennesima volta e per l’ennesimo problema muscolare. Da capire se sempre il solito o meno. Al suo posto Bellomo

Non se ne esce più: calvario per Menez. L’attaccante della Reggina finisce la sua partita nel primo tempo per l’ennesima volta. E per l’ennesimo problema muscolare. Da capire se sempre il solito o meno. Di certo, il rischio di buttarlo subito nella mischia dopo le ultime settimane avrebbe potuto comportare questa come conseguenza. Il francese viene sostituito, al suo posto entra Bellomo. E ricomincia la solita telenovela tra esami strumentali, recupero e nuovo rientro. Si spera il prima possibile.