Reggina, grave lutto in casa Bellomo: “nonno, una parte di me è volata con te” [FOTO]

6 Dicembre 2020 14:26

Il calciatore amaranto ha pubblicato un toccante messaggio sui social

Si è spento questa mattina il nonno di Nicola Bellomo. La notizia si apprende tramite i canali social del calciatore della Reggina, che questa mattina ha pubblicato una storia sui social. Parole toccanti quelle del trequartista pugliese, che sicuramente era molto legato all’anziano, purtroppo malato da qualche tempo. “Una parte di me è volata con te stamattina e non potrò più riaverla indietro, proprio come non potrò più riabbracciarti. Ciao nonno, ti voglio bene, mi mancherai”, scrive. Al momento di dolore del calciatore si uniscono anche la redazione e i lettori di StrettoWeb, che rivolgono al calciatore le più sentite condoglianze.