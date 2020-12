Reggina, la decide Bellomo: “vittoria che dà morale. Il merito è di Baroni…”

27 Dicembre 2020 14:38

Le sensazioni al termine di Nicola Bellomo al termine di Reggiana-Reggina: il trequartista barese ha siglato la rete decisiva

Al minuto 88′ esplode la panchina amaranto, Nicola Bellomo ha segnato la marcatura decisiva di Reggiana-Reggina. L’ingresso del trequartista barese nel secondo tempo ha cambiato il corso del match e nel momento più difficile della gara, vista l’espulsione di Stavropoulos, ha dato lo strappo decisivo per portare a casa tre punti pesantissimi. Le sensazioni ai microfoni di Dazn rilasciate al termine della gara: “Abbiamo vissuto un momento delicato, facevamo le prestazioni ma non arrivavano i risultati, anche per gli episodi. In 10 abbiamo portato a casa questi tre punti meritati, ce li meritavamo. Gli attributi questa squadra li ha, lo ha dimostrato dal primo giorno. Nelle ultime partite siamo stati sfortunati. Ci vuole equilibrio, bisogna avere equilibrio sia quando le cose vanno bene, sia quando vanno male. Perdevamo sempre punti nei secondi tempi, stava a noi capire il motivo. Questa vittoria dà morale, è buona per la classifica e ce la godiamo. Baroni ha portato serenità, tranquillità, le cose basilari, senza stravolgere. Quando parti dalla panchina e non senti niente dentro vuol dire che devi smettere. Dedico il gol a mio nonno che è mancato diversi giorni fa”.