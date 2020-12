Reggina, le decisioni del Giudice Sportivo: Liotti squalificato col Vicenza, ammenda per De Rose

20 Dicembre 2020 13:34

Il comunicato del Giudice Sportivo dopo la gara Reggina-Cittadella, valida per la 13ª giornata del campionato di Serie B 2020/21

Non è stato un esordio semplice per il tecnico Marco Baroni, la sua Reggina deve far i conti l’emergenza infortunati. Ad aggravare il bilancio anche il problema degli indisponibili. Contro il Cittadella il neo allenatore ha dovuto rinunciare a Nicola Bellomo, per la gara contro il Vicenza invece salterà il match Daniele Liotti, espulso dall’arbitro Massimi. Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 20 dicembre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

– LIOTTI DANIELE: per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (PRIMA SANZIONE)

– DE ROSE FRANCESCO: sanzione aggravata perché capitano della squadra.