Reggina, esplosione di gioia in casa Menez: i figli esultano da matti al gol di Denis [VIDEO]

5 Dicembre 2020 18:33

Il video è stato postato sui social dalla moglie Emilie Nef Naf

Una vittoria liberatoria quella ottenuta dalla Reggina, che batte 2-1 il Brescia e torna al successo dopo due mesi. Esultano da casa i tifosi e tra questi anche i figli di Jeremy Menez: anche se il campione francese è ancora in ritiro, a casa non manca il supporto della famiglia. La compagna Emilie Nef Naf ha pubblicato infatti su Instagram una storia che riprende i due figli esplodere di gioia alla rete del 2-0 di German Denis. Ci ha provato Antonino Ragusa a rovinare la festa, ma gli amaranto hanno resistito e portato a casa i tre punti. Per la gioia del popolo reggino e dei piccoli Menez.