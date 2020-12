Reggina, una foto significativa: l’occhio attento del presidente Gallo in allenamento

17 Dicembre 2020 12:08

Il presidente della Reggina Luca Gallo assiste al secondo allenamento del nuovo allenatore Marco Baroni al Sant’Agata: la foto è significativa

Il presidente Gallo assiste all’allenamento della Reggina al Sant’Agata. Non è ovviamente la prima volta e forse non fa neanche più di tanto notizia. Ma la sua presenza in un momento del genere, alla seconda seduta diretta dal nuovo allenatore Marco Baroni, non può che dimostrare la voglia e la sensibilità di stare vicino alla squadra. I recenti fatti, susseguenti ai risultati negativi, non possono chiaramente rendere l’ambiente sereno, ma l’avvicendamento in panchina va anche in questa direzione, quella di ridare serenità. Per farlo, ovviamente, l’unica medicina sono i risultati. Il numero uno amaranto lo sa bene e, come dimostra la foto a corredo dell’articolo da lui stesso postata sul suo profilo ufficiale Twitter, fa tutto il possibile per dimostrare la sua vicinanza.