Reggina, la festa dei calciatori sui social: grinta Farroni e Plizzari, Faty esulta da lontano [GALLERY]

5 Dicembre 2020 21:32

L’esultanza dei calciatori della Reggina sui social dopo la pesante vittoria del Granillo di questo pomeriggio contro il Brescia

La Reggina è, finalmente, tornata alla vittoria. L’ha fatto nel momento più difficile, dopo quattro sconfitte consecutive, un ritiro, un po’ di malumori e una tensione prevedibile. L’ha fatto con le armi a disposizione, quelle da utilizzare in periodi come questo: il cuore, il sacrificio e il gruppo. Protagonisti, ovviamente, i calciatori. Tutti hanno giustamente esultato per questo successo, in campo e non solo. Quindi, non solo chi ha giocato ma anche chi era fuori, in panchina, in tribuna o da casa. Sui social, “stanza dei pensieri” di ogni calciatore, diversi giocatori si sono espressi dicendosi felici. Da mister Toscano a mister Napoli passando per l’infortunato Faty (che ha ripostato con un romanesco “daje”) ai protagonisti Bellomo e Denis, senza dimenticare la carica dei portieri Plizzari e Farroni. In alto la FOTOGALLERY con tutti i messaggi dei calciatori sui rispettivi profili Instagram.