Reggina, spiraglio ripresa per Faty: “La fine del tunnel è vicina, non vedo l’ora”

4 Dicembre 2020 22:18

Reggina, Ricardo Faty sembrerebbe sulla via del recupero dopo l’infortunio patito in Coppa Italia: lo annuncia lui stesso

Ricardo Faty è uno di quei calciatori della Reggina fermo da un po’ di tempo per infortunio. Neanche il tempo di esordire, con la sponda a Menez per il gol a Salerno e qualche altro spezzone di gara, che l’ex Roma è finito out nel match di Coppa Italia a Bologna. Il centrocampista, che anche domani sarà assente, sembra però sulla via del recupero. E’ lui stesso ad annunciarlo sul suo profilo ufficiale Instagram: “La fine del tunnel è vicina, non vedo l’ora”, ha scritto. Si attendono novità a breve, a questo punto, con il calciatore che dovrà comunque riprendere confidenza col campo e riaggregarsi al gruppo.