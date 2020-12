Reggina, confronti e valutazioni: la posizione di Toscano

12 Dicembre 2020 00:38

La pesante sconfitta contro il Chievo ha aperto di nuovo alla possibilità di rischio esonero per mister Toscano

La Reggina ha deciso di chiudersi nel silenzio dopo la pesante sconfitta a Verona contro il Chievo, la quinta nelle ultime sei gare. Nessuno ha parlato alla stampa nel post gara e questo aumenta ovviamente la curiosità circa i pensieri che aleggiano in società e i confronti tra dirigenza e tecnico, la cui posizione inizia a farsi pesante. Tuttomercatoweb parla di panchina traballante e di tre papabili sostituti (Stellone, Longo o Baroni). Secondo quanto verificato dalla nostra redazione, però, il tecnico non dovrebbe essere a rischio, perlomeno per oggi. “No” secco proveniente dalla dirigenza in merito alla posizione a rischio di Mimmo Toscano, anche per via di un impegno ravvicinato contro il Venezia che andrebbe a complicare le cose. Potrebbe essere ultimatum, quello di lunedì, ma non sarebbero comunque da escludere colpi di scena a prescindere da ogni decisione intrapresa.