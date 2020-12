La Reggina “esonera” Diego Lopez: fatale la sconfitta del Brescia al Granillo. E al suo posto c’è un ex amaranto

7 Dicembre 2020 13:50

La Reggina batte il Brescia al Granillo ed “esonera” Diego Lopez: sollevato dall’incarico il tecnico delle Rondinelle, al suo posto c’è sempre un ex amaranto

Il “potere” della Reggina. Dopo aver mandato in ritiro il Brescia, “esegue” adesso anche l’esonero dell’allenatore. In termini indiretti, ovviamente. Ma è la sconfitta di sabato al Granillo ad aver portato alla decisione di sollevare dall’incarico Diego Lopez, che era subentrato a sua volta a Delneri alla seconda giornata. Si conferma così la “fama” di Cellino di “mangia-allenatori”.

In questo caso specifico, però, serviva forse una scossa all’ambiente lombardo, che si trova in piena zona calda – con 9 punti in 10 partite – nonostante una rosa di tutto rispetto (tra le più forti della categoria). Ma a condizionare l’avvio è anche una situazione indisponibili tragica, con più di dieci elementi out tra infortuni e Covid.

Per uno strano scherzo del destino, c’è sempre la Reggina sulla strada del nuovo allenatore delle Rondinelle. Il candidato principale a prendere il posto di Diego Lopez è infatti Davide Dionigi, ex calciatore prima e allenatore poi del club dello Stretto. Si attende l’ufficialità.