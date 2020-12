Reggina, carica ultras a poche ore dal match. Striscione fuori dal Granillo: “Riprendiamo la salita, vinciamo questa partita” [FOTO]

30 Dicembre 2020 12:39

La carica degli ultras amaranto a poche ore da Reggina-Cremonese: striscione affisso fuori dal Granillo da parte dei tifosi

“Tifosi lontani ma vicini“, si è detto spesso in questi mesi. Da ormai quasi un anno non c’è traccia dei supporters negli stadi, perlomeno in Italia ed escludendo quelle pochissime settimane di ottobre e quei pochissimi “fortunati”, 1000, numero simbolico. La Reggina ha pagato più di tante altre l’assenza del pubblico, in una stagione che avrebbe sicuramente fatto registrare spesso pienoni visto il ritorno in B a distanza di 6 anni e il mercato importante, con – magari, chissà – anche qualche punto in più.

Ma gli ultras amaranto, pur seguendo da casa la squadra amaranto, stanno provando a far sentire tutta la propria vicinanza in un momento delicato di classifica ma dopo il ritorno alla vittoria – la prima fuori casa – e delle prestazioni convincenti. E così, a qualche ora dal match contro la Cremonese, hanno affisso fuori dal Granillo uno striscione per caricare il gruppo di Baroni: “Riprendiamo la salita… sangue, sudore e vinciamo questa partita”, si legge, come si può vedere nella foto a corredo dell’articolo.