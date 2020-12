Reggina-Cremonese, i precedenti: amaranto imbattuti in casa

29 Dicembre 2020 13:22

Reggina e Cremonese tornano ad affrontarsi a distanza di più di 20 anni: non tantissimi i precedenti, ma amaranto sempre a punti in casa

Sono favorevoli i precedenti casalinghi della Reggina contro la Cremonese (clicca QUI per seguire la diretta del match). Quattro sfide, tutte in Serie B, a cavallo tra anni ’80 e ’90 e alla fine del vecchio millennio. Due le vittorie, due i pareggi. La prima (1-0), a gennaio dell’89, diversi mesi prima di quello spareggio che – a prescindere dal risultato negativo per i colori amaranto – fa parte della storia. Poi il pari due anni dopo, con la Reggina ancora in B e la Cremonese di nuovo retrocessa. Le due squadre tornano ad incontrarsi nella stagione 1996-1997, dopo i tre anni di fila in A dei grigiorossi e l’inferno della C per gli amaranto. Quella volta è di nuovo 1-0, prima dell’1-1 del 1998-1999, ultimo confronto in assoluto prima di domani.