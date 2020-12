Reggina-Cremonese, anche i grigiorossi in emergenza: 7 assenti sicuri per Bisoli e due in dubbio, tra cui il bomber

28 Dicembre 2020 17:48

La Reggina non se la passa benissimo in quanto ad assenze, ma tra le avversarie finora hanno sorriso in poche: emergenza anche per la Cremonese

Un filo conduttore sembra legare quasi tutte le compagini di Serie B in queste prime 15 giornate: i tantissimi assenti di settimana in settimana. Un problema che la Reggina sta provando sulla propria pelle ma che non risparmia neanche le altre, a dimostrazione che la situazione Covid – in tutto il suo complesso – sta influenzando molto, tra positivi e infortunati causati dalla frenetica e anomala preparazione estiva, conseguente anche alla brevissima pausa tra la fine di una stagione e l’inizio dell’altra.

La Cremonese che mercoledì arriva a Reggio Calabria, a tal proposito, non se la passa benissimo: saranno sicuramente 7 i calciatori di cui il tecnico Bisoli dovrà fare a meno, e cioè i due squalificati Terranova e Castagnetti e gli infortunati Buonaiuto, Crescenzi, Fornasier, Deli e Nardi. Da valutare invece la situazione riguardante Ravanelli, rimasto in panchina contro il Monza perché non al meglio, e Strizzolo, bomber della squadra non convocato all’ultimo momento ieri per un problema muscolare.

In casa Reggina la situazione rimane più o meno immutata rispetto al match vinto ieri: sarà assente per squalifica Stavropoulos mentre tra i soliti acciaccati l’unico su cui si potrebbe porre qualche speranza è German Denis, ma si aspetta domani per saperne di più.