30 Dicembre 2020 15:56

Reggina-Cremonese, le parola e Dazn all’intervallo di Michael Folorunsho, l’autore del gol che ha regalato il vantaggio agli amaranto contro i ragazzi di Bisoli

“Gol fortunato con deviazione. Entriamo negli spogliatoi per riprendere energie ed entrare in campo ancora più determinati. Esultanza? Ha un significato personale, un gesto per un mio amico, non posso rivelarlo”. Così ha parlato a Dazn Michael Folorunsho, il centrocampista amaranto che ha portato in vantaggio la Reggina a ridosso dell’intervallo nel match contro la Cremonese.