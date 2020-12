Reggina-Cremonese, c’è un ex speciale (per gli amaranto e per… Baroni): Fabio Ceravolo. E quella dichiarazione di maggio…

28 Dicembre 2020 18:53

Reggina-Cremonese, l’ex speciale della sfida è Fabio Ceravolo, il cui nome – anche solo come semplice rumors – era tornato ad essere accostato a quello del club amaranto. E quella dichiarazione di maggio…

Un ex speciale. Perché è nato e cresciuto a Reggio Calabria, umanamente e calcisticamente, perché con la maglia della Reggina ha messo a segno un discreto bottino di reti, ben 19, e perché fa parte di quella “generazione felice” di calciatori del settore giovanile amaranto che “comanda” ancora tra Serie A e B, dimostrazione – una volta di più – del gran lavoro che veniva prodotto dentro le mura del Sant’Agata. Per chi non lo avesse capito, ovviamente, stiamo parlando di Fabio Ceravolo.

L’attaccante nativo di Locri, come spiegato in alto, è un ex speciale per la Reggina, ma non solo per lei. E’ un ex speciale, infatti, anche per l’attuale allenatore amaranto Marco Baroni. Motivo? Il calciatore ha condiviso con il tecnico ben due esperienze: a Benevento e a Cremona, nella breve parentesi grigiorossa prima dell’esonero. Ceravolo, a differenza di Baroni, a Cremona ci è rimasto, ma dopo un anno e mezzo non è ancora riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale. L’allenatore, invece, dopo l’esonero coi lombardi ha ritrovato la panchina in B qualche settimana fa, e dopodomani ritroverà quello che è stato il suo attaccante principe nella splendida stagione a Benevento (21 reti, vicecapocannoniere e grande protagonista della prima storica cavalcata dei sanniti verso la Serie A).

Avrebbe potuto, magari, anche ritrovarselo in squadra quest’anno. Tante sono state infatti le indiscrezioni e i rumors di mercato, la scorsa estate, in merito ad un suo possibile ritorno in riva allo Stretto, forte di un desiderio – da parte della società di Luca Gallo – di riappropriarsi delle vecchie bandiere amaranto. Non se n’è mai fatto nulla e il rumors è rimasto tale, con le intenzioni del club di virare da sempre su altri profili, non sondando mai direttamente quello del ragazzo di Locri.

Che alla riapertura delle liste, con la Reggina alla disperata ricerca di una prima punta, i due non possano ricongiungersi? Non è bene saperlo al momento, e non dovrebbe neanche interessare, perché la Reggina è impegnata a disputare due scontri diretti importantissimi. Intanto lo scorso maggio, ai canali ufficiali amaranto, Ceravolo parlava così: “nel calcio non si sa mai. Sono sincero, avrò sempre un occhio di riguardo verso la Reggina. E’ la società che mi ha lanciato, mi ha fatto esordire in Serie A e a farmi mettere in gioco nelle categorie più importanti del calcio italiano. Mi auguro che un giorno io possa ritornare“.