Reggina-Cremonese 0-0 LIVE: il match del Granillo è iniziato!

30 Dicembre 2020 15:00

Serie B, diretta Reggina-Cremonese: match valido per la 16ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

Lo stadio Granillo apre i cancelli e ospita l’ultima gara dell’anno solare 2020. In campo Reggina-Cremonese per uno scontro diretto tra due squadre in lotta nelle posizioni basse della classifica. Gli amaranto arrivano al match galvanizzati dalla vittoria al fotofinish ottenuto a Reggio Emilia e, nonostante l’emergenza infortuni, grazie alla cura Baroni, adesso sperano di trovare la continuità per uscire dalle difficoltà. L’allenatore dei calabresi si troverà di fronte la sua ex compagine: i grigi oggi guidati dal tecnico Bisoli cercano punti che valgono come ossigeno puro per le sorti del campionato. Segui in diretta Reggina-Cremonese su StrettoWeb con la cronaca testuale live della partita e aggiornamenti in tempo reale.

1′ L’arbitro fischia, la Cremonese batte il calcio d’inizio!

PRIMO TEMPO

Reggina-Cremonese, dove vedere il match di Serie B: info su diretta Tv e live Streaming

Diretta Reggina-Cremonese: le formazioni ufficiali

Marco Baroni sceglie nuovamente il 4-2-3-1 con Rivas falso nueve, Situm e Liotti sugli esterni. In porta ancora Guarna, mentre in difesa torna Cionek vista la squalifica di Stavropoulos. Solo iniziale panchina per Rolando e Bellomo, pronti ad entrare nella ripresa così come il recuperato Denis. Manca poco all’inizio del match. Ecco le formazioni ufficiali:

Reggina (4-2-3-1): Guarna; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Situm, Folorunsho, Liotti; Rivas. A disposizione: Farroni, Guarna, Gasparetto, Peli, Rolando, De Rose, Marcucci, Mastour, Bellomo, Denis, Vasic. Allenatore: Baroni.

Cremonese (4-3-3): Volpe; Zortea, Bianchetti, Fiordaliso, Valeri; Valzania, Gustafson, Ghisolfi; Pinato, Ciofani, Nardi. A disposizione: Alfonso, Zaccagno, Bernasconi, Bia, Ravanelli, Gaetano, Schirone, Celar, Strizzolo. Allenatore: Bisoli.

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia (Damiano Margani di Latina e Thomas Ruggieri di Pescara). Quarto ufficiale: Ivan Robilotta di Sala Consilina.