Reggina-Cremonese, i convocati di Baroni: ritorna Denis

29 Dicembre 2020 17:23

Reggina-Cremonese, l’elenco ufficiale dei convocati scelto da mister Baroni per la sfida tra gli amaranto e i grigiorossi

Tre giorni dopo la prima vittoria esterna stagionale, la Reggina torna al Granillo per un altro scontro diretto, quello contro la Cremonese (clicca QUI per seguire la diretta del match). Nonostante i quattro punti nelle ultime due trasferte, prestazioni convincenti e una strada che – sempre nel segno dell’equilibrio e della continuità – sembra essere quella giusta, non si placa il problema indisponibili per il tecnico Marco Baroni, che perde Stavropoulos per squalifica e recupera soltanto German Denis tra i lungodegenti. Questo, dunque, l’elenco ufficiale dei convocati.

Portieri: Farroni, Guarna, Plizzari.

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Rolando.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Folorusho, Marcucci, Mastour, Rivas, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Vasic.

Indisponibili: Charpentier, Faty, Lafferty, Ménez, Rossi. Squalificato: Stavropoulos (1)