Reggina-Cremonese, Bisoli: “In 10 li abbiamo schiacciati, al primo errore veniamo castigati”

30 Dicembre 2020 18:06

Reggina-Cremonese, le parole del tecnico dei grigiorossi Pierpaolo Bisoli dopo la sconfitta di misura al Granillo contro gli amaranto

Anche l’allenatore della Cremonese Pierpaolo Bisoli ha parlato al termine del match perso dai grigiorossi al Granillo contro la Reggina grazie a un gol di Folorunsho. Di seguito le sue parole.

“Loro sono stati bravi a capitalizzare il gol, ma poi abbiamo avuto sempre il pallino noi, un errore ci ha castigato e anche in 10 siamo stati vicini al pari. Il rosso a Strizzolo? Ci poteva stare l’ammonizione per il fallo, poi negli spogliatoi mi ha detto che lui ha solo imprecato con se stesso per il giallo, ma l’arbitro forse ha capito altro e gli ha dato il secondo”.

“In questo momento ci sta andando tutto male, ai ragazzi non posso rimproverare niente. Ci ritroviamo di nuovo nella zona calda, dobbiamo essere bravi a chiudere prima della sosta recuperando poi le energie. Dispiace per la sconfitta, chiaramente siamo soggetti a critiche. Esonero? L’allenatore è sempre precario, c’è una società ed è lei che decide, c’eravamo tirati fuori dalla zona calda e ora ci siamo rientrati. Per oggi non bisogna solo guardare al risultato, ma anche alla prestazione: abbiamo schiacciato in 10 la Reggina“.