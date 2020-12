11 Dicembre 2020 13:00

Le assenze inaspettate di Situm e Denis “restringono” le scelte di mister Toscano in vista di Chievo-Reggina di stasera: scalpitano Rolando e Lafferty, ma non sono escluse sorprese

Due assenze un po’ inaspettate: sono quelle di Situm e Denis, fuori dai convocati della Reggina per la trasferta di stasera in casa del Chievo (clicca QUI per seguire la diretta). Il ritardo nel comunicare gli uomini scelti da Toscano potrebbe essere legato proprio alla verifica della condizione fisica dei due, probabilmente in dubbio fino all’ultimo. L’esterno e l’attaccante, nella seduta mattutina di mercoledì 8 dicembre aperta ai giornalisti, si erano allenati con la squadra, anche se l’argentino non aveva preso parte alla partitella. Una loro presenza al Bentegodi, stando alle comunicazioni ufficiali e alla conferenza stampa di ieri, non sembrava tuttavia essere in discussione, anche se El Tanque partiva già dietro nelle gerarchie di formazione per la partita odierna, magari in panchina e preservato di più per la sfida di lunedì.

Con queste due assenze ufficiali, unite a quelle dei già noti Menez, Charpentier, Faty e Rossi, si assottigliano ancora di più le scelte del tecnico amaranto. Con il probabile rientro di Loiacono in difesa, gli unici intoccabili in mediana sono De Rose e Crisetig, con il ballottaggio Bianchi-Folorunsho. Di Chiara favorito a sinistra mentre a destra, considerando l’assenza di Situm e Peli, probabile il rientro di Rolando, che in questa settimana si è aggregato al gruppo dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per qualche settimana. Da non escludere una soluzione più conservativa, l’unica alternativa possibile a Rolando in quel ruolo: quella di Delprato, già utilizzato quinto di destra in occasione di Reggina-Pescara. In tal caso, ovviamente, in difesa verrebbe lasciato spazio a Stavropoulos. Davanti il favorito per affiancare Bellomo è Lafferty, con Vasic prima alternativa al nordirlandese. Da non escludere tuttavia la soluzione “leggera” Rivas, provato al fianco dell’ex Bari in settimana.