19 Dicembre 2020 14:10

Ufficiale il rinvio a questa sera di Reggina-Cittadella, che si sarebbe dovuta disputare alle 14: la nota sul sito amaranto

E’ arrivata anche l’ufficialità: Reggina-Cittadella è stata posticipata a questa sera alle ore 21.30. Si attende per pomeriggio l’esito dei nuovi tamponi a cui si è sottoposto il club veneto, per permettere il regolare rispetto dei protocolli. “La gara tra Reggina-Cittadella, valida per il tredicesimo turno del campionato di Serie BKT e inizialmente prevista alle ore 14, è stata posticipata alle ore 21:30”, si legge sul sito ufficiale amaranto.