Reggina-Cittadella: tre positivi nella squadra veneta, ma si gioca regolarmente alle 21:30

19 Dicembre 2020 19:47

Reggina-Cittadella è confermata alle 21:30: tre sono i positivi nel club veneto, ma si gioca regolarmente dopo il rinvio di pomeriggio

Non sono stati resi noti ufficialmente i risultati dei tamponi a cui il Cittadella si è sottoposto nella giornata odierna, ma le positività totali al Covid nel club granata sono tre, oltre alle sei già riscontrate in questi giorni e rimaste in Veneto. Per questo motivo, e anche per la volontà di non “sprecare” il viaggio già effettuato alla volta di Reggio Calabria, il club granata ha deciso di giocare e dunque il match con la Reggina di questa sera al Granillo è confermato alle 21:30. La squadra amaranto, tra l’altro, è già arrivata allo stadio.

Secondo quanto scrive “Il Mattino di Padova“, i positivi al Covid sarebbero Pavan, Mastrantonio (i due che avevano accusato febbre questa mattina) e Cissé, emerso nel corso dell’ultimo ciclo di tamponi. Anche il tecnico Venturato sarebbe risultato positivo. Sono 17 i calciatori disponibili, 6 in panchina dunque oltre agli 11 titolari.