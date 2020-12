Reggina-Cittadella, prima conferenza “della vigilia” per mister Baroni: il tecnico parlerà alla stampa domani

17 Dicembre 2020 15:47

Domani, ore 12.30, prima conferenza stampa “della vigilia” per il nuovo allenatore della Reggina Marco Baroni

La sua prima a stampa e tifosi è andata. Esattamente ieri, nel corso della presentazione come nuovo allenatore. Ma, domani, Marco Baroni svolgerà la sua prima conferenza “della vigilia” da tecnico amaranto. Alle ore 12.30 il trainer fiorentino incontrerà i giornalisti per parlare di Reggina-Cittadella. Tra i temi caldi la situazione indisponibili lasciata in eredità da Toscano, tutt’altro che felice, la possibilità di un reale cambio modulo sin da subito e le prime impressioni sulla rosa. Come sempre si potrà leggere l’intervento del mister su queste pagine, StrettoWeb seguirà la conferenza con il virgolettato testuale e gli eventuali approfondimenti.