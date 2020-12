Reggina-Cittadella, i precedenti di Baroni con la squadra veneta: bilancio in perfetta parità

17 Dicembre 2020 11:33

Reggina-Cittadella sarà la prima gara sulla panchina amaranto per il neo tecnico Baroni: i precedenti dell’ex Cremonese con la squadra veneta

Il nuovo allenatore della Reggina Marco Baroni “bazzica” negli ambienti della Serie B da un po’ di anni ormai nel passato recente. Di lui, della sua carriera e del suo modo di giocare abbiamo ampiamente parlato, ma resta ovviamente tanta curiosità per capire come affronterà il prossimo avversario, il Cittadella. Come affermato ieri durante la conferenza stampa di presentazione, nel viaggio in auto per arrivare in riva allo Stretto ha avuto modo di visionare le partite della squadra granata in questa stagione, a dimostrazione della gran voglia, fame e determinazione nel cominciare la nuova avventura, già pubblicamente dichiarate.

Le strade del tecnico e della compagine veneta si sono incrociate per ben 6 volte e il bilancio è in perfetta parità. Positivo il primo doppio confronto assoluto nel suo anno a Lanciano: successo di misura al Tombolato (1-2) e pari a reti bianche in casa. Meno bene l’anno dopo, alla guida del Pescara: sconfitta per 3-2 in trasferta, pari per 1-1 all’Adriatico. L’ultima stagione in cui le strade si sono incrociate è stata quella del 2016-2017, culminata con la promozione in Serie A del Benevento dopo i playoff. Bilancio in perfetto equilibrio: vittoria sannita in casa per 1-0 e sconfitta fuori al ritorno con lo stesso risultato. Ecco di seguito l’elenco completo.

1) Stagione 2013-2014

Cittadella-Lanciano 1-2

Lanciano-Cittadella 0-0

2) Stagione 2014-2015

Cittadella-Pescara 3-2

Pescara-Cittadella 1-1

3) Stagione 2016-2017

Benevento-Cittadella 1-0

Cittadella-Benevento 1-0